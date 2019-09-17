В Благовещенске произошло ДТП с участием полицейской машины
ДТП с участием служебного автомобиля полиции произошло утром 16 сентября.
- Предварительно установлено, что водитель данного транспортного средства (в рабочее время, трезвый) при движении задним ходом допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
В результате аварии никто не пострадал, но машина получила повреждения.
По факту произошедшего начальник УМВД генерал-майор полиции Николай Аксенов назначил служебную проверку, после которой провинившийся страж порядка будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU