2019-09-17T09:36:46+03:00
Происшествия

В Благовещенске произошло ДТП с участием полицейской машины

После проверки инцидента страж порядка будет привлечен к ответственности
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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ДТП с участием служебного автомобиля полиции произошло утром 16 сентября.

- Предварительно установлено, что водитель данного транспортного средства (в рабочее время, трезвый) при движении задним ходом допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В результате аварии никто не пострадал, но машина получила повреждения.

По факту произошедшего начальник УМВД генерал-майор полиции Николай Аксенов назначил служебную проверку, после которой провинившийся страж порядка будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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