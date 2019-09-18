2019-09-18T02:47:32+03:00
Общество

В Благовещенске перекроют несколько улиц

Водителей просят выбирать альтернативные пути движения
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В областном центре продолжается ремонт дорог. С 17 по 21 сентября перекрыли ¼ проезжей части на пересечении улиц Тенистая и Калинина.

- Из-за проведения мероприятий по устройству инженерных сетей с 18 сентября по 10 октября будет ограничено движение на участке улицы Комсомольская между Красноармейской и Горького с полным перекрытием проезжей части, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Из-за этого временно будет изменен маршрут движения автобусов №36 и № 36(о). Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: ул. Горького – ул. Калинина – ул. Красноармейская далее по обычному маршруту.

Также 18 сентября перекроют половину дороги по улице Ленина от Нагорной до остановки «Конечная Верхблаговещенское». Работы здесь будут идти до 15 октября.

Кроме того, 17 сентября начались аварийно-восстановительные работы на участке Горького – Партизанская. Здесь также перекрыта половина проезжей части. Открыт участок будет 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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