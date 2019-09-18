2019-09-18T10:49:41+03:00
Происшествия

В Благовещенске малыш закрыл на балконе маму и бабушку

Вызволять женщин пришлось спасателям
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Небольшое ЧП произошло 17 сентября в областном центре в одном из домов на улице Трудовая. Маленький мальчик закрыл на балконе присматривавших за ним взрослых.

- Мама с бабушкой вышли на балкон, а малыш 2,5 лет закрыл дверь. Входная дверь в квартиру была закрыта изнутри на щеколду, поэтому отец мальчика, придя на обед, не смог попасть в квартиру, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Отец ребенка и позвонил в МЧС. К месту происшествия была направлена автолестница и дежурная смена. Прибывшие спасатели по лестнице поднялись на пятый этаж и специальными инструментами вскрыли балконную дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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