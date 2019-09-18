В Благовещенске коммунальщикам удалось устранить порыв в районе железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-18T13:56:41+03:00

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Горячая вода вернулась в еще один район областного центра. Рабочим АО «Амурские Коммунальные Системы» удалось устранить порыв в районе железнодорожного вокзала. Горячая снова течет по трубам домов на улицах Тополиная и Вокзальная.

- Завершились работы и по откачке воды из тепловой камеры. Теперь горожане, проживающие в доме №135 по улице Свободная, с горячей водой, - сообщают в пресс-службе АО «Амурские Коммунальные Системы».

Напомним, порывы на теплосетях были выявлены во время гидравлических испытаний, проходивших в городе с 9 по 13 сентября. Горячая вода не вернулась в дома в районах: ул. Трудовая между ул. Амурская и ул. Горького; в доме по ул. Островского, 12; на пересечении улиц Амурская и Театральная; улицы Пушкина – Фрунзе – Чайковского – Ленина; в районе жилого дома по ул. Горького, 264.

Коммунальщики просят горожан не паниковать из-за отсутствия горячего водоснабжения, ведь лучше потерпеть неудобства сейчас, чем зимой остаться без отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU