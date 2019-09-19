2019-09-19T06:02:00+03:00
Происшествия

Под Благовещенском внедорожник насмерть сбил пешехода

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Аэропорт под Благовещенском днем 18 сентября.

67-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал внедорожник Suzuki Grand Vitara. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По этой статье водителю грозит четыре года принудительных работ или до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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