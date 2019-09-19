2019-09-19T08:49:39+03:00
Происшествия

В Свободном пожарные спасли из огня мужчину

За сутки огнеборцам пришлось четырежды выезжать па тушение пожаров
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Днем 18 сентября пожар вспыхнул в жилом доме по улице Екимова в Свободном. На место пожарные прибыли уже через четыре минуты.

- При проведении разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен и спасен мужчина 1967 года рождения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Потушить огонь удалось за четыре минуты. Изнутри дом обгорел по всей площади.

Всего же за сутки сотрудникам управления пришлось четырежды выезжать на тушение пожаров.

Утром в Садовом загорелся гараж, постройку тушили 11 минут. Гараж спасли, правда кровля обгорела на площади около 50 квадратных метров. До других строений огонь не добрался.

Также утром, но уже в Свободном, в районе бывшего танкового полка горели покрышки. На тушение ушло порядка шести минут.

А вечером в Зее горел магазин на улице Транспортная. Строение пожарные отстояли, но огонь повредил стены внутри пристроенного к магазину бытового помещения.

Причины возникновения пожаров во всех четырех случаях выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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