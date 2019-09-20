2019-09-20T03:09:28+03:00
Общество

Благовещенск готов к холодам почти на 100 процентов

В первую очередь отопление включат на социальных объектах, после в жилых домах
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Мэр Благовещенска Валентина Калита проверила готовность города к отопительному сезону. На ТЭЦ как раз идет заключительный этап подготовки к холодам.

- В стадии капитальных ремонтов у нас находилось шесть единиц оборудования, пять из них его прошли, а на турбоагрегате № 4 работы еще продолжаются. Касаемо угля - при нормативе 270 тысяч тонн, на сегодняшний день у нас уже заготовлено 311 тысяч. По мазуту – норматив 2 200 тонн, в наличии 2 700, - отчитался главный инженер благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Традиционно отопление в областном центре включают в конце сентября – начале октября. Вот только не во всех домах еще восстановлено горячее водоснабжение. Напомним, после гидравлических испытаний было выявлено пять порывов.

На ремонт теплотрассы на улице Студенческой между Институтской и Игнатьевским шоссе экстренно было выделено около 15 миллионов рублей. Работы на этом участке уже завершаются, горячая вода должна вернуться в дома 25 – 26 сентября, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. Также на ТЭЦ отметили, что все плановые ремонты завершатся к 4 октября, и на начало отопительного сезона это никак не повлияет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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