В Благовещенске в ДТП пострадал месячный ребенок

СЕГОДНЯ 04:55 2019-09-20T04:57:12+03:00

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Авария произошла 19 сентября на пересечении улиц Б.Хмельницкого и Амурская. На регулируемом перекрестке столкнулись Лада и ВАЗ. В результате пострадали два пассажира ВАЗа, один из которых месячный ребенок.

- Примечательно, что ребенок перевозился на руках у мамы, в нарушение правил перевозки детей в автомобиле, без использования детского удерживающего устройства «автолюлька», - сообщает старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» старший лейтенант полиции Ирина Самарина.

Водитель ВАЗа рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он ехал по Б.Хмельницкого от Горького в сторону Зейской. Горел зеленый свет, и водитель притормаживать на перекрестке не стал. Также на тормоз не нажал и водитель Лады, ехавший перпендикулярно, хотя ему к этому моменту уже горел красный, рассказывает хозяин Жигулей. В результате ВАЗ врезался в борт Лады.

Как именно произошла авария на самом деле, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. В то же время водитель Жигулей ищет свидетелей ДТП, всех, кто что-то видел, мужчина просит обращаться по телефону: 8-914-578-63-96.

Фото: www.instagram.com/autoroad.blg

ИСТОЧНИК KP.RU