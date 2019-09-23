В Приамурье на ферме разводили паленую водку

СЕГОДНЯ 04:39 2019-09-23T04:39:02+03:00

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Ферму «специализирующуюся» на паленой водке полицейские обнаружили в одном из сел Ивановского района. На территории животноводческого комплекса было найдено 17 коробок с пол-литровыми бутылками, на которых были наклеены этикеты известной марки водки. Еще в 217 коробках были пустые бутылки с такими же этикетками.

- Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружены пластиковая емкость с кранами объемом тысяча литров, канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также укупорочная фурнитура для бутылок, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость в бутылках ГОСТу не соответствует.

Кроме того, на ферме обнаружился автомобиль, а в нем более 600 пластиковых канистр с пометкой «Спирт этиловый». Машина также была изъята. В общей сложности с фермы вывезли более трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

По факту незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к производству паленой водки.

ИСТОЧНИК KP.RU