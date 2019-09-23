В Приамурье на ферме разводили паленую водку
Ферму «специализирующуюся» на паленой водке полицейские обнаружили в одном из сел Ивановского района. На территории животноводческого комплекса было найдено 17 коробок с пол-литровыми бутылками, на которых были наклеены этикеты известной марки водки. Еще в 217 коробках были пустые бутылки с такими же этикетками.
- Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружены пластиковая емкость с кранами объемом тысяча литров, канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также укупорочная фурнитура для бутылок, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
Экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость в бутылках ГОСТу не соответствует.
Кроме того, на ферме обнаружился автомобиль, а в нем более 600 пластиковых канистр с пометкой «Спирт этиловый». Машина также была изъята. В общей сложности с фермы вывезли более трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
По факту незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к производству паленой водки.
ИСТОЧНИК KP.RU