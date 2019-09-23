У Приамурья появилась интерактивная карта «самых-самых» событий и достижений
Заработала интерактивная карта «Самая-самая «Амурская область». Теперь все желающие смогут зайти на сайт www.samaya-amurskaya.ru и узнать все самое интересное о событиях, происходивших в Приамурье, и исторических деятелях. Всего на сайте представлено семь тематических карт: «Наука», «Медицина», «Спорт», «Искусство», «Авиация, космос и военное дело», «Природа» и «Археология и палеонтология». Любознательный пользователь сможет выбрать любой населенный пункт, кликнуть на него и прочитать обо все, что там происходило, а также посмотреть фотографии, которых на сайте, кстати, 445 штук.
«В составлении карты «Самая-самая Амурская область» приняли участие 106 специалистов и организаций! 106! И собрали мы 100 уникальных фактов!», - сообщается на официальной странице проекта в Instagram.
По словам авторов проекта, карта будет «живой». То есть любой, кто знает какой-либо уникальный факт об Амурской области, сможет связаться с создателями карты и добавить его. Отправлять письма можно на почту samyi_samyi_blg@mail.ru.
Напомним, интерактивная карта – это продолжение популярной семейной краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск», реализованной на средства Фонда президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU