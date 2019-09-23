2019-09-23T05:04:38+03:00
Общество

У Приамурья появилась интерактивная карта «самых-самых» событий и достижений

В работе над проектом приняли участие 106 специалистов и организаций, дополнить его может каждый желающий
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.instagram.com/samyi_samyi_blgФото: www.instagram.com/samyi_samyi_blg
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Заработала интерактивная карта «Самая-самая «Амурская область». Теперь все желающие смогут зайти на сайт www.samaya-amurskaya.ru и узнать все самое интересное о событиях, происходивших в Приамурье, и исторических деятелях. Всего на сайте представлено семь тематических карт: «Наука», «Медицина», «Спорт», «Искусство», «Авиация, космос и военное дело», «Природа» и «Археология и палеонтология». Любознательный пользователь сможет выбрать любой населенный пункт, кликнуть на него и прочитать обо все, что там происходило, а также посмотреть фотографии, которых на сайте, кстати, 445 штук.

«В составлении карты «Самая-самая Амурская область» приняли участие 106 специалистов и организаций! 106! И собрали мы 100 уникальных фактов!», - сообщается на официальной странице проекта в Instagram.

По словам авторов проекта, карта будет «живой». То есть любой, кто знает какой-либо уникальный факт об Амурской области, сможет связаться с создателями карты и добавить его. Отправлять письма можно на почту samyi_samyi_blg@mail.ru.

Напомним, интерактивная карта – это продолжение популярной семейной краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск», реализованной на средства Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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