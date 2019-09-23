2019-09-23T05:24:07+03:00
Происшествия

При пожаре в Свободном пострадал мужчина

С отравлением угарным газом амурчанина доставили в больницу
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Пожар в Свободном вспыхнул ночью 22 сентября в подвале жилого дома на улице Литвиновской. Пожарные прибыли на место уже через шесть минут после вызова.

- Во время разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен и спасен мужчина 1979 года рождения. С отравлением угарным газом его доставили в городскую больницу, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

На тушение огня ушло еще шесть минут. Было установлено, что в подвале горел мусор.

Также в ночь на 22 сентября потрудиться пришлось огнеборцам из поселка Магдагачи. Там горел частный жилой дом. На тушение ушло около 11 минут, за это время обгорело 12 квадратных метров кровли и около четырех «квадратов» стены.

Утром в Бурейском районе на 17 километре трассы поселок Талакан - поселок Новобурейский горела иномарка. Предположительно пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Спасти машину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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