В благовещенском парке строят инклюзивную детскую площадку

СЕГОДНЯ 02:49 2019-09-24T02:49:16+03:00

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23 сентября рабочие приступили к монтажу инклюзивной детской площадки в Первомайском парке. Первыми монтируют веревочные комплексы для лазания, за ними обустроят игровые зоны для дошколят и ребят постарше. Новая площадка займет 3 800 квадратных метров площади.

Напомним, первую в области инклюзивную зону строят по проекту общественной организации «Дети солнца», который вошел в пятерку лучших проектов по созданию игровых зон программы «Игра со смыслом» благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

- В течение лета за счет средств бюджета амурской столицы и социального партнера проекта в парке были полностью подготовлены три площадки: проведена отсыпка, выравнивание территории, установлено дополнительное наружное освещение, проведена подготовительная работа для установки комфортной уборной с отделением для матери и ребенка, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

На игровое оборудование фонд «Обнаженные сердца» выделил девять миллионов рублей. Уже поступило три контейнера по 40 тонн с качелями, горками, гамаками, вертушками, урнами и скамейками. Закончить обустройство площадки планируется к концу октября. Играть здесь можно будет не только летом, но и зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU