В правительстве Приамурья рассказали, куда будут тратить деньги в 2020 году

СЕГОДНЯ 03:17 2019-09-24T03:17:53+03:00

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Проект бюджета Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 был представлен на расширенном заседании правительства. Планируется, что в следующем году доход области составит 62,3 миллиарда рублей, израсходовано при этом будет 61,8 миллиарда рублей.

- На 2020-2022 годы бюджет области спланирован с сохранением положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов, удельный вес которых в общей сумме доходов составляет свыше 70 процентов, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Согласно проекту большая часть расходов в 2020 году будет социальной направленности. Так на здравоохранение хотят выделить 10 миллиардов рублей, на образование - 12, культуру - 0,6 миллиарда, спорт - 0,3 миллиарда рублей. Всего на реализацию государственных социальных программ пойдет 54 процента расходов бюджета, это 33,3 миллиарда рублей.

Также планируется вернуть региональные доплаты к пенсиям, на это отложено 942 миллиона рублей.

На развитие дорожной сети, поддержку малого и среднего предпринимательства, агропромышленного и строительного комплексов, и других составляющих экономического блока хотят выделить 25, 9 миллиардов рублей. Еще 2,6 миллиард пустят на расходы природоохранного блока.

- Принципиально важный момент в том, что при сохранении социальной направленности бюджета, мы можем позволить себе направлять 42% на развитие экономики региона, - отметил губернатор Василий Орлов. - Стратегически нам необходимо подготовится к развитию перерабатывающей промышленности. У нас складываются уникальные для всего Дальнего Востока условия в связи с реализацией газохимических проектов. И нам уже сейчас необходимо прорабатывать варианты привлечения инвесторов, которые готовы развивать производство продуктов из полимеров.

ИСТОЧНИК KP.RU