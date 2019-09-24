Назначена дата начала отопительного сезона в Благовещенске
Мэр города Валентина Калита подписала постановление о начале отопительного сезона. В понедельник, 23 сентября, батареи потеплели в учреждения и организациях социальной сферы. В жилых домах отопление включат 1 октября.
- Теплоснабжающие организации приступят к плавному запуску централизованных систем теплоснабжения города, который будет осуществлен в течение недели с начала отопительного сезона, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
В мэрии отмечают, что если по истечении недели с начала отопительного сезона в квартире не потеплеет, обратиться следует в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив.
ИСТОЧНИК KP.RU