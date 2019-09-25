На контроль за численностью бродячих животных в Благовещенске выделят более шести миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-25T11:03:32+03:00

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26 сентября в Благовещенской городской Думе пройдет заседание, на котором депутаты должны будут внести изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В городскую казну поступило почти 140 миллионов рублей из бюджетов вышестоящих уровней.

70,8 миллионов рублей планируется направить на переселение горожан из аварийного жилья. Еще 6,2 миллиона пойдут на регулирование численности бродячих животных. 19,7 миллионов рублей выделят на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. А на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 3,3 миллиона рублей. На оздоровление детей из подтопленных летом районов заложено 1,1 миллиона рублей, также на помощь подтопленцам запланировано 16,1 миллиона рублей.

- Кроме того, народные избранники перераспределят собственные доходы города в сумме –54,2 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе Благовещенской городской Думы.

Из этих денег 1,8 миллиона рублей хотят потратить на ремонт улично-дорожной сети, и более 14миллионов на ее содержание. Еще 5,7 миллиона – на содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения. На уборку несанкционированных свалок пойдет 6 миллионов рублей. 4,5 миллиона рублей предполагается пустить на содержание городских сетей наружного освещения и световых устройств и 5, 9 миллиона на содержание озелененных территорий общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU