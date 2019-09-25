В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка на глазах у мамы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-25T11:22:33+03:00

Школьник переходил дорогу на зеленый свет, когда на него налетел автомобиль

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Авария с участием 11-летнего мальчика произошла вечером 24 сентября в районе 89-го дома на улице Мухина. Школьник вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда на него наехал автомобиль. Мальчик получил травмы.

Сам водитель с места ДТП скрылся, установить марку машины не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей аварии.

- Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62, - говорят в ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Водителю, скрывшемуся с места аварии, грозит до полутора лет лишения прав или административный арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU