2019-09-25T11:39:54+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства

В городском управлении архитектуры уже разрабатывают дизайн-проекты
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.admblag.ruФото: www.admblag.ru
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Голосование по выбору общественного места, которое нуждается в благоустройстве, будет проходить 21 – 25 октября. Выбор территории пройдет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

В прошлом году благодаря этой программе был благоустроен парк Дружбы, а в этом - появился сквер в районе «Тайваня».

- Однако в федеральную программу были внесены изменения, и теперь для того чтобы остаться в ней, голосование необходимо проводить ежегодно. Причем число проголосовавших горожан должно составлять не менее девяти процентов от общего количества взрослых жителей города, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Территории, которые нуждаются в благоустройстве, были определены во время предварительного голосования в июле. Теперь благовещенцам остается сделать последний выбор:

- сквер с фонтаном «Бабочка» (ул. 50 лет Октября, 26)

- сквер «Крестьянский» (пер. Крестьянский – ул. Мухина)

- территория возле торгового центра «От и До» (ул. Институтская, 1)

- село Плодопитомник (территория возле водоема)

- сквер у ДК Профсоюзов (ул. Горького, 129)

- п. Моховая падь (территория, прилегающая к ручью Буяновскому и домам).

Дизайн-проекты для каждого участка уже разрабатывают в городском управлении архитектуры. Общественности их представят за неделю до голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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