2019-09-26T09:39:56+03:00
Общество

В Благовещенске стартовала акция «Чистый город»

Наводить порядок на улицах горожане будут целый месяц
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Традиционная акция «Чистый город» пройдет в Благовещенске с 26 сентября по 25 октября. Навести порядок на улицах должны будут не только жители, но и предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Организации должны будут убрать листву и мусор на своей прилегающей территории и гостевую стоянку, покрасить или установить урны, привести в порядок вывески и фасады, устранить ямы на парковках и подъездах.

- Мусор, собранный в рамках акции «Чистый город», принимается на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: 10 км Новотроицкого шоссе, ежедневно с 07.00 до 19.00, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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