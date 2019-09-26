Горячая вода в дома микрорайона Благовещенска должна вернуться ночью

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-26T10:10:34+03:00

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На аварийном участке тепломагистрали Северного района завершаются восстановительные работы. Энергетики Благовещенской ТЭЦ должны закончить укладку нового трубопровода до конца светового дня.

- В ремонте задействованы силы как подрядной организации, так и собственный персонал станции. Бригады будут работать до темноты, чтобы как можно скорее завершить монтаж. Работа серьезная и ответственная, ведь от этой тепловой магистрали зависит теплоснабжение до 30 % жителей Благовещенска, - говорит главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

После завершения ремонта в ночь на 27 сентября горячая вода вернется к жителям домов в микрорайоне № 2, части микрорайона № 3, КПП и ЦЭС, сообщают в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Напомним, внеплановый ремонт на тепломагистрали Северного района начался 13 сентября. Во время проведения запланированных работ рабочие обнаружили, что трубопровод на этом участке находится в плачевном состоянии. Энергетикам пришлось дополнительно потратить более 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU