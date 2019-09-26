2019-09-26T12:13:15+03:00
Общество

Экс-замглавы Благовещенского района осудили за взятку

Бывшую чиновницу на четыре года отправили в колонию общего режима
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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В Приамурье вынесли приговор бывшей замглавы Благовещенского района. Женщину судили за злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки.

В ноябре 2014 года министерство образования области выделило району субсидию на покупку здания для нового садика в селе Усть-Ивановка и ремонт в нем. После завершения всех работ у села должен был появиться детский сад на 72 места. Теперь уже бывшая чиновница тогда занимала пост заместителя главы района по социальным вопросам. Женщина присмотрела здание и участок, вот только для детского сада они совсем не подходили.

- Несмотря на то, что площадь помещения являлась недостаточной, чиновник приняла решение о приобретении объектов недвижимости. При этом за взятку в размере 1,5 миллиона рублей осужденная в силу занимаемого служебного положения поспособствовала заключению с продавцом договора купли-продажи по завышенной стоимости приобретаемых объектов, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

В результате в июне 2017 года детский сад в селе все-таки появился, вот только не на 72 малыша, а на десять.

Благовещенский городской суд приговорил бывшую чиновницу к четырем годам в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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