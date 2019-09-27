2019-09-27T06:41:01+03:00
Происшествия

В Новобурейском прямо на рабочем месте была убита молодая женщина

В совершении преступления подозревают ее мужа, идет розыск
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: 28.мвд.рфФото: 28.мвд.рф
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Тело молодой женщины было найдено в одном из зданий поселка Новобурейский 26 сентября. Амурчанка была убита на своем рабочем месте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, было возбуждено уголовное дело. Подозрение пало на мужа погибшей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что к данному происшествию может быть причастен мужчина, 1989 года рождения, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. На виде ему около 35 лет, рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие темно-русые. Мужчина может находится в поселке Прогресс или в Благовещенске.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, 102 – с мобильного, телефон ДЧ МО МВД России «Бурейский» - 8 (41634) 21-3-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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