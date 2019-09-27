2019-09-27T06:56:03+03:00
Общество

В Благовещенске появятся три новых зоны отдыха

На благоустройство участков потратили более 19 миллионов рублей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: admblag.ruФото: admblag.ru
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В областном центре завершается благоустройство еще трех зон отдыха в разных уголках города. Так, в районе спичфабрики, во дворе дома по улице Чайковского, 207 уже установили покрытие из резиновой крошки под спортивную площадку и площадку для воркаута, смонтировали и сами площадки.

- По периметру площадок оборудованы широкие пешеходные дорожки из цветной плитки. Строителям осталось оснастить будущее место отдыха урнами, комфортными лавочками с кованым основанием и озеленить территорию, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Возле четвертого дома на улице Островского реконструируют детскую площадку «Сказка». Здесь уже демонтировали старые малые формы, уложили электрический кабель и выкорчевали аварийные деревья. Основание площадки застелили покрытием из резиновой крошки. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку и устанавливают опоры для фонарей. Кроме того, здесь высадят кустарники и поставят лавочки и урны.

Третья зона располагается у кинокомплекса «Благовещенск». В сквере уже укладывают плитку и готовят почву под создание зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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