В Свободном осудили солдата, воровавшего телефоны

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-27T11:18:05+03:00

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Свободненский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату-контрактнику из войсковой части, расположенной в селе Сергеевка Приморского края. Военнослужащего судили за кражу двух телефонов.

Дело было 24 декабря поздним вечером. Контрактник ехал в поезде сообщением Владивосток-Новосибирск. Проходя по вагону, солдат заметил черный Apple Iphone 7, стоящий на зарядке. Пользуясь тем, что на него никто не смотрит, молодой человек забрал телефон себе. А буквально через пять минут он заметил такой же телефон, но уже золотистый, и тоже стоящий на зарядке. Солдат не преминул забрать и его. В результате владельцам телефонов был нанесен ущерб на общую сумму почти 90 тысяч рублей.

- Суд признал военнослужащего виновным в совершении двух преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

Кстати, это уже не первая судимость солдата. Ранее он был осужден за приобретение и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU