В конце сентября в Приамурье зафиксировали сразу два погодных рекорда

СЕГОДНЯ 03:12 2019-09-30T03:12:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Небывало жаркий день выдался в Приамурье 27 сентября, в большинстве районов температура поднялась до +20 градусов, а в Поярково и Константиновке – до +28. Но жарче всего было жителям областного центра. Днем здесь было зафиксировано 29,3 градуса тепла, такого не было за всю историю метеонаблюдений.

«Во-первых, пал рекорд столетней давности: +25,9 °С считалось самой высокой температурой дня с 1919 года, во-вторых, превышение прежнего максимума более, чем на градус – явление довольно редкое, достижение сего дня побило прежнее более, чем на 3 градуса, в-третьих, последняя пятница сентября стала самым жарким днем месяца», - сообщают в Амурском гидрометцентре.

Летнее тепло задержалось и на 28 сентября, температура на улице достигла июльских значений. Даже по северу области были зафиксированы отметки в +27 и +28 градусов. Рекорд был установлен в селе Сергеевка, где термометры показали 28,6 градусов тепла. При этом по области гремели грозы с ливнями и шквальным ветром.

На смену июльской жаре идет атмосферный вихрь. Ночью 30 сентября в Тындинском и Сковородинском районах ожидается мокрый снег. Осадки пройдут в большинстве районов области: по югу дождь, по северу – снег. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 12 -17 метров в секунду. Ночная температура на севере области упадет до 0, а где-то и до -8 градусов, днем – 7 - 12 градусов тепла. В Благовещенске ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 9 - 14 метров в секунду, во второй половине дня ожидается дождь. Дневная температура при этом поднимется до 14 – 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU