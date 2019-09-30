Экс-губернатор Приамурья Александр Козлов стал отцом во второй раз

СЕГОДНЯ 03:47 2019-09-30T03:47:24+03:00

Радостной новостью министр по развитию Дальнего Востока поделился на своей странице в Instagram

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Фотография, на которой бывший губернатор Амурской области Александр Козлов держит крошечную ручку новорожденного, появилась на его странице в Instagram 29 сентября. В этот день министр по развитию Дальнего Востока во второй раз стал отцом.

«Анюта, спасибо за мальчишку! Наш Иван Саныч», - подписал фотографию Александр Козлов.

Судя по бирке на руке нового члена семьи министра, маленький Ваня родился с весом 3 682 грамма.

Подписчики активно поздравляют министра с пополнением. Пост набрал уже более четырех тысяч лайков и около 200 комментариев. Пользователи желают малышу здоровья и побольше игрушек.

Напомним, первой в семье Александра Козлова родилась дочь Алиса. Девочка появилась на свет 2 декабря 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU