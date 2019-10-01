Амурские следователи ищут пострадавших от рук насильника

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-01T12:07:53+03:00

Известно, что злоумышленник напал как минимум на двух женщин

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Следователи Райчихинска задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасиловать двух женщин. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

Преступление амурчанин совершил вечером 28 сентября в лесном массиве на улице Школьной в Райчихинске. Угрожая убийством, пьяный мужчина пытался изнасиловать молодую женщину. Но горожанка дала активный отпор насильнику, а после ей на помощь подоспели и другие прохожие. Уже через полчаса злоумышленник напал на 18-летнюю девушку.

Амурчанин был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

- Собранные материалы позволяют предположить, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, в связи с чем в целях объективного расследования уголовного дела, следственные органы просят лиц, пострадавших от действий данного лица обратиться по телефонам: дежурный следственного управления +7(924) 744-00-20, полиция 102, - говорят в СУ СКР по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU