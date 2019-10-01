В Благовещенске заработала группа дневного пребывания для пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-01T12:10:08+03:00

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В областном центре открылась группа дневного пребывания для пожилых людей. Организовали ее КЦСОН «Доброта» и НКО «Центр поддержки пожилых граждан, инвалидов, женщин и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Мария».

Как рассказали в министерстве социальной защиты населения Амурской области, группу создали для того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими и могли общаться. Кроме того, здесь с ними будут работать психолог и логопед.

- Для граждан старшего возраста логопедическая помощь выражается в постановке интонации и дикции. Также логопедическая помощь помогает восстановить внимание, логику, память, мышление, все то, что так важно в пожилом возрасте, - отметила логопед Татьяна Ткаченко.

Пожилые благовещенцы смогут проводить в группе дневного пребывания по четыре часа в день. За это время они будут не только общаться со специалистами, но и играть в настольные игры, заниматься оздоровительной гимнастикой и творчеством.

- Например, аппликации хорошо помогают в развитии моторики, речи, интеллектуальных навыков. Особенно это важно людям, перенесшим инсульт. Если человек после инсульта уже может ходить, мы готовы его принять в центре, помочь с восстановлением. Для разнообразия досуга пожилых граждан мы планируем сотрудничать с «серебряными волонтерами», организациями здравоохранения, образования, физкультуры, экскурсионными копаниями, спортивными и танцевальными клубами, - рассказала директор ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» Оксана Подкорытова. - В группе дневного пребывания граждане будут находиться в течение четырех часов.

В группу дневного пребывания центра «Доброта» можно записаться по телефону: 8 (4162) 44-01-75. Центр расположен по адресу ул. Рабочая, 95.

ИСТОЧНИК KP.RU