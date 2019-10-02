В Приамурье назначили двух новых министров

СЕГОДНЯ 02:21 2019-10-02T02:21:46+03:00

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В правительстве Амурской области кадровые перестановки. Губернатор Василий Орлов назначил сразу двух новых министров.

Главой министерства здравоохранения стала Евгения Жарновникова.

- У нас состоялся общественный конкурс, в ходе которого совместно с медицинским сообществом комиссия выбрала кандидатуру будущего министра из восьми заявившихся конкурсантов, - отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Евгения Сергеевна родилась в 1975 году в селе Сапраново Мазановского района. Окончила Амурскую государственную медицинскую академию, по специальности: «Лечебное дело», врач-лечебник. С 2000 по 2013 работала врачом, с 2013 по 2014 - заведующая поликлиникой Благовещенской больницы Федерального государственного учреждения здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», с 2014 по 2017 - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Амурской области «Городская поликлиника № 3» г. Благовещенск, с 2017 – заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Министром культуры и национальной политики стала Надежда Доргунова, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Надежда Анатольевна родилась в 1974 году в Сковородино. В 2001 закончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры, в 2012 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджер». В министерстве культуры и национальной политики работает с 2012 года, с 2016 -должности заместителя министра.

ИСТОЧНИК KP.RU