2019-10-02T02:53:31+03:00
Общество

Многодетным амурчанам стало легче получить соцподдержку

Теперь семьям не нужно предоставлять сведения о доходах
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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1 октября в Приамурье вступили в силу изменения в региональном законе «О мерах поддержки многодетных семей». Теперь амурчанам легче получить социальную поддержку. В частности семьям больше не нужно предоставлять сведения о доходах. Это касается не только соцподдержки, но и ежегодного подтверждения права на получение выплат.

- Кроме этого, с октября семья сохраняет статус многодетной, если в ней есть лица в возрасте от 18 до 23 лет, которые имеют инвалидность I или II группы, - говорят в пресс-службе правительства Амурской области.

Это значит, что если старшему из трех детей исполнилось 18 лет, но при этом он инвалид I (II) группы, выплаты за семьей сохраняются. Ранее такая семья лишалась мер социальной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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