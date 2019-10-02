В Благовещенске перекрыли еще два участка дорог
Мэрия города просит автолюбителей выбирать альтернативные пути движения
Фото: архив редакции
Изменить размер текста:
2 октября было ограничено движение по перекрестку Островского – Октябрьская. Теперь по улице Островского проехать нельзя, по Октябрьской проезжая часть перекрыта частично. На этом участке идут работы по ремонту водопровода. Продлятся они до 6 октября.
Также 2 октября закрыли для движения участок улицы Пушкина между Амурской и Зейской. Коммунальщики оборудуют здесь системы водоотведения и теплоснабжения, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. Работы продлятся до 6 октября.
Водителей просят выбирать объездные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU