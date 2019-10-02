2019-10-02T11:47:39+03:00
Общество

В Благовещенске перекрыли еще два участка дорог

Мэрия города просит автолюбителей выбирать альтернативные пути движения
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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2 октября было ограничено движение по перекрестку Островского – Октябрьская. Теперь по улице Островского проехать нельзя, по Октябрьской проезжая часть перекрыта частично. На этом участке идут работы по ремонту водопровода. Продлятся они до 6 октября.

Также 2 октября закрыли для движения участок улицы Пушкина между Амурской и Зейской. Коммунальщики оборудуют здесь системы водоотведения и теплоснабжения, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. Работы продлятся до 6 октября.

Водителей просят выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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