В Приамурье несколько дней разыскивают троих подростков

СЕГОДНЯ 04:09 2019-10-03T04:09:42+03:00

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О пропаже сына Игоря Плескова сообщила жительница поселка Ерофей Павлович Ольга. По словам женщины, 14-летний мальчик ушел из дома 30 сентября, и до сих пор о нем ничего не известно. Предполагается, что 2 октября Игорь вместе с двумя друзьями (которых также сейчас разыскивают родители) находился в поселке Уруша.

- Нам об этом рассказали местные жители. Наряд полиции туда выехал, видимо, они его заметили и убежали в сторону вокзала. Больше я ничего уже не знаю, - говорит мама пропавшего.

На момент пропажи мальчик был одет в спортивную куртку темно-синего цвета с оранжевыми вставками, черные спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Рост ребенка примерно 150 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые, телосложение худощавое.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить об этом маме мальчика Ольге по телефону 8-924-348-38-40, волонтерам 8-914-581-01-57 и 8-909-819-34-75 или обратиться в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU