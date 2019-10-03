Благовещенцы выбрали улицы, которые необходимо отремонтировать
В областном центре завершился опрос населения, касающийся ремонта дорог. Участие в нем приняли более 500 горожан. По мнению жителей, отремонтировать необходимо около 60 улиц.
- В приоритете у жителей главные городские магистрали, но, конечно, были названы и участки улично-дорожной сети вблизи домов, где проживают горожане, - отмечают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Среди самых популярных оказалась улицы Калинина, Горького, Политехническая и Театральная. Жители района «Тайвань» хотели бы получить обновленную улицу Строителей, а в микрорайоне ждут ремонта на Воронкова от Тепличной до Новотроицкого шоссе.
Пожелания горожан учтут при формировании плана ремонтов дорог на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU