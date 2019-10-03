Благовещенцев предупреждаю о новых перекопах

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-03T10:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В 8:00 3 октября для движения закрылась часть улицы Калинина между Тенистой и Игнатьевским шоссе. Перекрыта половина проезжей части, на которой сейчас проходит ремонт. Продлятся работы до 7 октября.

4 октября полностью перекроют Б.Хмельницкого от Амурской до Зейской. Здесь будут обустраивать инженерные сети. Правда, терпеть неудобства автолюбителям придется недолго, уже 5 октября дорогу откроют, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, ранее сообщалось о перекопах на пересечении улиц Островского и Октябрьская и на Пушкина между Амурской и Зейской. Оба участка должны открыться 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU