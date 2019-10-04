В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на отсутствие тепла в доме

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-04T02:59:18+03:00

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В Приамурье начался отопительный сезон. Так в областном центре тепло в домах включили 1 октября, а на социальных объектах и того раньше. Прошло несколько дней, но есть амурчане, которые до сих пор жалуются на холод в домах. Работы по подключению проходят постепенно, для заполнения системы теплоснабжения нужно время.

Специалисты министерства ЖКХ Амурской области рассказали, как быть, если отопление в квартире так и не заработало.

- В случае если ваш дом еще не подключили к теплу, вы можете обратиться в свою управляющую компанию для уточнения того, на каком этапе работы находятся специалисты по подключению к теплу вашего дома, - отмечают в министерстве.

Кроме того, амурчане могут пожаловаться в единую диспетчерскую дежурную службу по телефону: 112.

Телефоны ЕДДС в Приамурье

Благовещенск: 8 (4162) 59-28-26, 8 929 478 0018,

г. Белогорск: 8 (416 41) 23-539, 8 914 564 9649,

г. Свободный: 8 (416 43) 515-09, 8 914 0409 085,

г. Зея: 8 (416 58) 31-555, 8 914 0644 731,

г. Райчихинск: 8 (416 47) 22-8-20,

г. Тында: 8 (416 56) 42-126, 8 914 042 1513,

г. Шимановск: 8 (416 51) 22-448, 8 924 4455 062,

ЗАТО Циолковский: 8 (416 43) 91-001, 91-048, 8 914 560 1269, 8 914 560 1272,

пгт. Прогресс: 8 (416 47) 45-000,44-386,

Архаринский район: 8 (416 48) 21-567,

Белогорский район: 8 (416 41) 24-149, 8 914 5525 464,

Благовещенский район: 8 (416 2) 77-45-10, 8 924 8411 222,

Бурейский район: 8 (416 34) 21-650, 22-846, 8 914 615 9415,

Завитинский района: 8 (416 36) 21-243, 23-767, 8 914 591 2759,

Зейский район: 8 (416 58) 21-110, 8 914 0644 731,

Ивановский район: 8 (416 49) 51-130, 8 914 381 6096,

Константиновский район: 8 (416 39) 91-301, 8 914 394 9301,

Магдагачинский район: 8 (416 53) 97-469, 8 914 0477 776,

Мазановский район: 8 (416 44) 22 482, 212-95, 8 924 8455 560,

Михайловский район: 8 (416 37) 41-053,

Октябрьский район: 8 (416 52) 22-649, 8 924 3475 738,

Ромненский район: 8 (416 45) 91-610, 8 909 893 9676,

Свободненский район: 8 (416 43) 515-09, 8 914 0409 085,

Селемджинский район: 8 (416 46) 212-06, 8 963 800 4431,

Серышевский район: 8 (416 42) 22-400, 8 914 382 4230,

Сковородинский район: 8 (416 54) 22-112, 8 914 043 3811, 8 914 0431 838,

Тамбовский район: 8 (416 38) 21-422, 8 914 557 4098,

Тындинский район: 8 (416 56) 45-094, 8 914 3888 353, 8 914 042 1525,

Шимановский район: 8 (416 51) 212-73, 8 914 574 8532.

ИСТОЧНИК KP.RU