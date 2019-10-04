В Приамурье собираются ввести особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 03:40 2019-10-04T03:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовку к пожароопасному периоду обсудили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом стало ежедневное возникновение термоточек на территории области. Особый противопожарный режим планируется ввести 10 октября. К этому числу подготовиться к возможным пожарам должны не только власти, но и жители.

- Учитывая, что до 10 октября по метеорологической сводке в регионе прогнозируются дожди, у граждан есть время на уборку придворовых территорий, у глав поселений – на подготовку населенных пунктов к началу пожароопасного сезона, - сказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

До наступления опасного сезона по области нужно очистить более 12 тысяч участков, четыре тысячи из них уже обработаны. Кроме того, обновлено более тысячи километров противопожарных полос вокруг городов и сел, в планах привести в порядок еще около двух тысяч километров. Также в рамках подготовки к пожароопасному периоду окошено более 3,8 тысяч участков из 8,8 тысяч, снесено 88 бесхозных построек из 146, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU