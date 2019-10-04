В Приамурье временно закрыли садик из-за вспышки кишечной инфекции

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-04T10:08:40+03:00

Специалисты предупреждают о высокой активности ротавирусов и норовирусов

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Вспышка острой кишечной инфекции была зарегистрирована в детском саду №7 в Завитинске. Заболевание вызвали норовирусы.

Чтобы остановить распространение инфекции, садик был временно закрыт. Сейчас там проводится заключительная дезинфекция. За заболевшими малышами наблюдают врачи.

Чтобы установить, откуда в детском саду взялась инфекция, специалисты исследовали более 150 проб у воспитанников и сотрудников учреждения, а также около 100 проб еды, воды и смывов с предметов.

- По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной распространения заболеваемости среди детей послужило несвоевременная изоляция источника инфекции в условиях нарушения профилактических и противоэпидемических мероприятий, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Новых случаев заболеваемости не зарегистрировано.

В ведомстве отмечают, что сейчас кишечные вирусы очень активны. Амурчан просят соблюдать меры предосторожности, и при возникновении малейших симптомов обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU