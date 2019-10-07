В Приамурье ожидается ветер силой до 18 метров в секунду
7 октября в Приамурье ожидается значительное усиление ветра. Об этом сообщает Амурский центр гидрометеорологической службы. Ночью на севере области будет дуть северо-западный ветер со скоростью 12 метров в секунду, по югу – юго-западный с той же силой. Днем порывы усилятся до 15 – 18 метров в секунду.
- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Спасатели предупреждают, что усиление ветра может привести к авариям на объектах ЖКХ, а также к травмам среди населения из-за упавших веток или обрыва проводов. А потому жителей просят строго соблюдать все меры предосторожности: не стоять возле рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, не оставлять без присмотра детей.
ИСТОЧНИК KP.RU