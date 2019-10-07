Амурчан предупреждают о медведях в окрестностях Циолковского

СЕГОДНЯ 03:20 2019-10-07T03:20:08+03:00

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Тревожное сообщение появилось в официальном аккаунте ЗАТО Циолковский в Instagram. 5 октября недалеко от микрорайона «Звездный» были замечены медведица с медвежатами. Хищников увидели полицейские.

«Будьте бдительны и внимательны! Постарайтесь воздержаться от выходов в парковую зону, лес в ближайшее время», - предупреждают подписчиков.

Также жителям напомнили об основных мерах предосторожности. В частности им советуют не ходить в лес или в парк в одиночку, а как минимум втроем. Далеко друг от друга при этом лучше не уходить. Также следует передвигаться по лесу максимально шумно: перекрикиваться, петь или громко разговаривать. Если же медведь все-таки попался вам на пути, не смотрите ему в глаза и постарайтесь незаметно уйти.

ИСТОЧНИК KP.RU