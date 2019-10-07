В Благовещенске при аварии пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-07T08:30:04+03:00

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Авария произошла вечером 6 октября недалеко от дома №26 на Новотроицком шоссе. Благовещенка за рулем Nissan Qashqai выезжала со двора и не пропустила Toyota Allion. Избегая удара, вторая иномарка съехала с проезжей части.

- В результате происшествия ребенок 2014 года рождения, был травмирован, с места происшествия доставлен в лечебное учреждение, - сообщает старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» старший лейтенант полиции Ирина Самарина. - Родители не позаботились о безопасности ребенка в автомобиле, и перевозили его без детского удерживающего устройства.

Всего же с пятницы по воскресенье в областном центре и его окрестностях произошло 59 ДТП, семь человек получили травмы, среди них двое несовершеннолетних. Оба ребенка перевозились без специальных удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU