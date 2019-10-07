В Благовещенске при аварии пострадал ребенок
Авария произошла вечером 6 октября недалеко от дома №26 на Новотроицком шоссе. Благовещенка за рулем Nissan Qashqai выезжала со двора и не пропустила Toyota Allion. Избегая удара, вторая иномарка съехала с проезжей части.
- В результате происшествия ребенок 2014 года рождения, был травмирован, с места происшествия доставлен в лечебное учреждение, - сообщает старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» старший лейтенант полиции Ирина Самарина. - Родители не позаботились о безопасности ребенка в автомобиле, и перевозили его без детского удерживающего устройства.
Всего же с пятницы по воскресенье в областном центре и его окрестностях произошло 59 ДТП, семь человек получили травмы, среди них двое несовершеннолетних. Оба ребенка перевозились без специальных удерживающих устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU