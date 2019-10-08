2019-10-08T05:35:52+03:00
Общество

Китайские туристы поставили рекорд по въезду в Благовещенск

Приамурье входит в число лидеров по приему путешественников, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Приморскому краю
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.amurobl.ruФото: www.amurobl.ru
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За девять месяцев 2019 года количество китайских туристов, посетивших Амурскую область в составе организованных групп, достигло 103 223 человек. Это примерно на две тысячи больше, чем за весь прошлый год.

- В октябре был побит своеобразный рекорд по однодневному въезду. 3 октября через пассажирский пункт пропуска прошли 2269 человек, это самый высокий показатель за последние десять лет, - говорят в пресс-службе правительства Амурской области.

Приамурье вошло в число лидеров по приему туристов из КНР. Обгоняют область лишь Москва, Санкт-Петербург и Приморье.

Большой популярностью у туристов пользуются экскурсионные маршруты по Благовещенску, посещение села Игнатьево, где находится мастерская амурской майолики, а также села Ивановка, где туристов знакомят с русским бытом и деревенским укладом жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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