В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего девушку
Авария, в которой пострадала 26-летняя девушка, произошла в Благовещенске на пересечении улиц Комсомольская и Горького 7 октября около 18.15. Белая Nissan Tiida Latio (марка машины предположительно), поворачивая направо, не пропустила переходившую дорогу горожанку. Девушка получила травмы, а машина с места происшествия скрылась. Предположительно за рулем иномарки сидела женщина 30 лет.
Водителя объявили в розыск.
- Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62, - говорят в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».
ИСТОЧНИК KP.RU