В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего девушку

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-08T07:30:15+03:00

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Авария, в которой пострадала 26-летняя девушка, произошла в Благовещенске на пересечении улиц Комсомольская и Горького 7 октября около 18.15. Белая Nissan Tiida Latio (марка машины предположительно), поворачивая направо, не пропустила переходившую дорогу горожанку. Девушка получила травмы, а машина с места происшествия скрылась. Предположительно за рулем иномарки сидела женщина 30 лет.

Водителя объявили в розыск.

- Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62, - говорят в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

ИСТОЧНИК KP.RU