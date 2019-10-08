Часть Благовещенска временно останется без отопления
Отключение теплоснабжения произойдет 10 октября в районе улиц Комсомольская - Горького - Шевченко - Амурская. Рабочие будут подключать к инженерным сетям новый многоквартирный дом.
Без отопления с 8:00 до 18:00 останутся как жилые дома, так и несколько организаций и ведомств.
- Кроме того, под отключение попадают два дошкольных учреждения: корпуса «Прогимназии» по адресам Б.Хмельницкого 42/1 и Горького, 202 и корпус детского сада №19 (Амурская,261). Температурный режим в этих учреждениях будет сохранен, прием детей приостановлен не будет, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
КОНКРЕТНО
Дома, в которых будет отключено отопление:
Ул. Амурская, 229
Ул. Амурская, 263
Ул. Амурская, 273
Ул. Б. Хмельницкого, 52
Ул. Б. Хмельницкого, 54
Ул. Горького, 155
Ул. Горького, 161
Ул. Горького, 163
Ул. Горького, 177
Ул. Горького, 196
Ул. Горького, 236/2
Ул. Горького, 238
Ул. Горького, 240/1
Ул. Горького, 194
Ул. Горького, 240/2
Ул. Горького, 240/4
Ул. Шевченко, 44
Ул. Шевченко, 88
Ул. Калинина, 41
Ул. Калинина, 52
Ул. Калинина, 53
Ул. Калинина, 61
Ул. Калинина, 68
Ул. Калинина, 68/2
Ул. Калинина, 68/4
Ул. Комсомольская, 30А
Ул. Комсомольская, 41
Ул. Комсомольская, 42
Ул. Комсомольская, 49
Ул. Комсомольская, 50
Ул. Комсомольская, 50/2
Ул. Комсомольская, 54/2
Ул. Комсомольская, 61
Ул. Комсомольская, 65
Ул. Мухина, 53/3
Ул. Красноармейская, 128
Ул. Красноармейская, 140
Ул. Красноармейская, 132
Ул. Красноармейская, 134
Ул. Красноармейская, 138
Ул. Красноармейская, 136
Ул. Красноармейская, 165
Ул. Красноармейская, 169
Ул. Красноармейская, 167
Ул. Красноармейская, 169/2
Ул. Красноармейская, 171/3
Ул. Красноармейская, 171/1
Ул. Красноармейская, 175
Ул. Красноармейская,171
Пер. Крестьянский, 20
ИСТОЧНИК KP.RU