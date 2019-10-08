Часть Благовещенска временно останется без отопления

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-08T11:45:03+03:00

Тепла не будет не только в жилых домах, но и в двух садиках

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Отключение теплоснабжения произойдет 10 октября в районе улиц Комсомольская - Горького - Шевченко - Амурская. Рабочие будут подключать к инженерным сетям новый многоквартирный дом.

Без отопления с 8:00 до 18:00 останутся как жилые дома, так и несколько организаций и ведомств.

- Кроме того, под отключение попадают два дошкольных учреждения: корпуса «Прогимназии» по адресам Б.Хмельницкого 42/1 и Горького, 202 и корпус детского сада №19 (Амурская,261). Температурный режим в этих учреждениях будет сохранен, прием детей приостановлен не будет, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

КОНКРЕТНО

Дома, в которых будет отключено отопление:

Ул. Амурская, 229

Ул. Амурская, 263

Ул. Амурская, 273

Ул. Б. Хмельницкого, 52

Ул. Б. Хмельницкого, 54

Ул. Горького, 155

Ул. Горького, 161

Ул. Горького, 163

Ул. Горького, 177

Ул. Горького, 196

Ул. Горького, 236/2

Ул. Горького, 238

Ул. Горького, 240/1

Ул. Горького, 194

Ул. Горького, 240/2

Ул. Горького, 240/4

Ул. Шевченко, 44

Ул. Шевченко, 88

Ул. Калинина, 41

Ул. Калинина, 52

Ул. Калинина, 53

Ул. Калинина, 61

Ул. Калинина, 68

Ул. Калинина, 68/2

Ул. Калинина, 68/4

Ул. Комсомольская, 30А

Ул. Комсомольская, 41

Ул. Комсомольская, 42

Ул. Комсомольская, 49

Ул. Комсомольская, 50

Ул. Комсомольская, 50/2

Ул. Комсомольская, 54/2

Ул. Комсомольская, 61

Ул. Комсомольская, 65

Ул. Мухина, 53/3

Ул. Красноармейская, 128

Ул. Красноармейская, 140

Ул. Красноармейская, 132

Ул. Красноармейская, 134

Ул. Красноармейская, 138

Ул. Красноармейская, 136

Ул. Красноармейская, 165

Ул. Красноармейская, 169

Ул. Красноармейская, 167

Ул. Красноармейская, 169/2

Ул. Красноармейская, 171/3

Ул. Красноармейская, 171/1

Ул. Красноармейская, 175

Ул. Красноармейская,171

Пер. Крестьянский, 20

ИСТОЧНИК KP.RU