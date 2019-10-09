2019-10-09T02:38:08+03:00
Общество

Перекоп на улице Трудовой в Благовещенске закроют 25 октября

На этом участке идет устранение порыва на теплосетях
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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На участке улицы Трудовой между Амурской и Горького продолжаются работы по устранению порыва на теплосетях. Проблема была выявлена во время осенних гидравлических испытаний, хотя еще весной никаких недочетов на этом участке обнаружено не было.

- Для того чтобы избежать технологических отключений в текущий отопительный период, было принято решение о проведении капитального ремонта трубопровода на всем протяжении квартала, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ремонт проходит за счет АО «Амурские коммунальные системы».

Пока подрядная организация меняет 250 метров трубы, жители окрестных домов подключены к теплу по временной схеме. Завершить ремонт и полностью восстановить асфальтобетонное покрытие должны до 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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