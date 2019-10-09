Перекоп на улице Трудовой в Благовещенске закроют 25 октября
На участке улицы Трудовой между Амурской и Горького продолжаются работы по устранению порыва на теплосетях. Проблема была выявлена во время осенних гидравлических испытаний, хотя еще весной никаких недочетов на этом участке обнаружено не было.
- Для того чтобы избежать технологических отключений в текущий отопительный период, было принято решение о проведении капитального ремонта трубопровода на всем протяжении квартала, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Ремонт проходит за счет АО «Амурские коммунальные системы».
Пока подрядная организация меняет 250 метров трубы, жители окрестных домов подключены к теплу по временной схеме. Завершить ремонт и полностью восстановить асфальтобетонное покрытие должны до 25 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU