Перекоп на улице Трудовой в Благовещенске закроют 25 октября

СЕГОДНЯ 02:38 2019-10-09T02:38:08+03:00

На этом участке идет устранение порыва на теплосетях

Изменить размер текста: A A

На участке улицы Трудовой между Амурской и Горького продолжаются работы по устранению порыва на теплосетях. Проблема была выявлена во время осенних гидравлических испытаний, хотя еще весной никаких недочетов на этом участке обнаружено не было.

- Для того чтобы избежать технологических отключений в текущий отопительный период, было принято решение о проведении капитального ремонта трубопровода на всем протяжении квартала, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ремонт проходит за счет АО «Амурские коммунальные системы».

Пока подрядная организация меняет 250 метров трубы, жители окрестных домов подключены к теплу по временной схеме. Завершить ремонт и полностью восстановить асфальтобетонное покрытие должны до 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU