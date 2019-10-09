Благовещенцев ожидает значительное усиление ветра
Усиление ветра и дождь ожидается в областном центре ночью 10 октября. Об этом сообщает Амурский ЦГМС - филиал ФГБУ «Дальневосточного УГМС». Ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду с запада. Температура на улице при этом не опустится ниже +1 градуса.
Днем будет облачно, но без существенных осадков. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 14 метров в секунду. Столбик уличного термометра при этом поднимется до 7 – 9 градусов тепла.
- В этот период увеличивается количество аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможен обрыв линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срыв рекламных щитов, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Благовещенцам советуют не парковать машины возле зданий и деревьев, не подходить к линиям электропередач, рекламным щитам и витринам.
В случае ЧС горожане могут обратиться в единую службу спасения по телефону 112, а также к старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС: 202-112.
ИСТОЧНИК KP.RU