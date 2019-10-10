В Благовещенске автоледи «припарковалась» на соседние машины
Очевидцы предполагают, что женщина перепутала педали
Фото: @autoroad.blg
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Необычное ДТП произошло в областном центре 9 октября на пересечении улиц Политехнической и Ленина. Женщина-водитель пыталась припарковаться на свободное место, но в какой-то момент потеряла управление.
Сначала автомобиль выехал на тротуар, где как раз шли пешеходы, а потом буквально запрыгнул на соседние машины. К счастью, в аварии никто не пострадал, сообщают очевидцы в паблике @autoroad.blg. Повреждение получили лишь припаркованные авто.
Свидетели происшествия предполагают, что женщина просто перепутала педали.
ИСТОЧНИК KP.RU