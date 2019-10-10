2019-10-10T04:48:49+03:00
Общество

Амурского бизнес-омбудсмена осудили за продажу алкоголя без лицензии

Приговор Оксане Степановой вынес Свободненский городской суд
Василина Васильева
Поделиться:
Фото: www.opamur.ruФото: www.opamur.ru
Изменить размер текста:

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова заплатит большой штраф за незаконную реализацию алкоголя»: такое сообщение появилось на одном из популярных каналов в Telegram.

По данным паблика бизнес-омбудсмена признали виновной по п. «б» ч. 2. ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере). Информацию подтвердили в Свободненском городском суде, где и был вынесен приговор.

Стало известно, что действовала Степанова не одна – по делу проходит еще одна женщина. Именно в тандеме с ней в период с августа 2017 по январь 2018 года они продавали спиртное без соответствующей на то лицензии. Торговля шла в кафе сына уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свободном.

Омбудсмена обязали выплатить штраф в размере трех с половиной миллионов рублей. Приговор в отношении Оксаны Степановой еще не вступил в силу. У нее есть десять дней на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске автоледи «припарковалась» на соседние машины
Больше половины перекопов в Благовещенске уже закрыто
Благовещенцев ожидает значительное усиление ветра
Перекоп на улице Трудовой в Благовещенске закроют 25 октября
Часть Благовещенска временно останется без отопления
В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего девушку
Китайские туристы поставили рекорд по въезду в Благовещенск
В Благовещенске при аварии пострадал ребенок
Амурчан предупреждают о медведях в окрестностях Циолковского
В Приамурье ожидается ветер силой до 18 метров в секунду
В Приамурье временно закрыли садик из-за вспышки кишечной инфекции
В Приамурье собираются ввести особый противопожарный режим
В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на отсутствие тепла в доме
Благовещенцев предупреждаю о новых перекопах
Благовещенцы выбрали улицы, которые необходимо отремонтировать
В Приамурье несколько дней разыскивают троих подростков
В Благовещенске перекрыли еще два участка дорог
Многодетным амурчанам стало легче получить соцподдержку
В Приамурье назначили двух новых министров
В Благовещенске заработала группа дневного пребывания для пенсионеров
Амурские следователи ищут пострадавших от рук насильника