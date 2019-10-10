Амурского бизнес-омбудсмена осудили за продажу алкоголя без лицензии

СЕГОДНЯ 04:48 2019-10-10T04:48:49+03:00

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«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова заплатит большой штраф за незаконную реализацию алкоголя»: такое сообщение появилось на одном из популярных каналов в Telegram.

По данным паблика бизнес-омбудсмена признали виновной по п. «б» ч. 2. ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере). Информацию подтвердили в Свободненском городском суде, где и был вынесен приговор.

Стало известно, что действовала Степанова не одна – по делу проходит еще одна женщина. Именно в тандеме с ней в период с августа 2017 по январь 2018 года они продавали спиртное без соответствующей на то лицензии. Торговля шла в кафе сына уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свободном.

Омбудсмена обязали выплатить штраф в размере трех с половиной миллионов рублей. Приговор в отношении Оксаны Степановой еще не вступил в силу. У нее есть десять дней на обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU