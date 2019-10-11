Благовещенцев познакомят с искусством народов Севера

СЕГОДНЯ 03:11 2019-10-11T03:11:13+03:00

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Областную столицу ждет наплыв представителей загадочных коренных народов Дальнего Востока. С 11 по 15 октября в Благовещенске пройдет межрегиональный молодежный культурно-образовательный этнофорум «Живые традиции». Горожанам расскажут о культуре и традициях малочисленных народов Амурской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Хабаровского и Приморского краев.

12 октября благовещенцев приглашают на первую масштабную презентацию культурных традиций и декоративно-прикладного искусства коренных жителей Дальнего Востока.

- Программа мероприятий включает выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, национальные игры и песни, мастер-классы по изготовлению национальных сувениров, резьбе по кости, вышивке оленьим ворсом, - сообщают в Амурском областном краеведческом музее.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

12 октября, 14.00

За закрытыми дверями хранилища

11 октября Амурский областной краеведческий музей распахнет двери хранилищ для посетителей. В учреждении пройдет экскурсия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!».

- Это шанс попасть туда, куда посторонним вход воспрещен, увидеть то, что недоступно обычному посетителю! – говорят в музее.

Гости смогут увидеть интересные коллекции и уникальные предметы, которых нет в постоянной экспозиции, познакомиться с нумизматической коллекцией, в состав которой входят монеты конца XVII – начала XVIII веков, увидеть коллекцию самоваров, клад, найденный в одном из домов Благовещенска, предметы быта, документы, книги и многое – многое другое. Всего музейные фонды насчитывают более 160 тысяч экспонатов.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

11 октября, 18.00

6+

Приходите в гости

Любителей уютных шумных посиделок приглашают на настоящий квартирник «The best». Здесь можно будет познакомиться с интересными людьми, послушать выступления Арни Ен, Яси Чесноковой и Жени Гамылина, а так же выступить самим, будет работать открытый микрофон

ММБ им. А.П.Чехова, ул. Комсомольская, 3

11 октября, в 18:00

16+

Родные сказочники

Все слышали о сказках Бажова, Успенского и Маршака, но мало кто слышал о сказках амурских писателей, а ведь они тоже полны волшебства и добра. Всех, кто хочет познакомиться со сказочниками Приамурья, зовут в книжное путешествие «Сказки родного Амура». «Путешественники» не только прочитают новые сказки, но и поучаствую в веселой игре.

ММБ им. А.П.Чехова, ул. Комсомольская, 3

11 октября, в 15:00

6+

Кто на свете всех сильней…

В Благовещенске пройдет традиционный турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини «Гран-при Амура». За победу поборются лучшие спортсмены не только Амурской области, но и Дальнего Востока.

Общественно-культурный центр

13 октября, 17.00

16+

ВЫСТАВКИ

«Дыхание жизни» Артур Соснин

Открытие выставки состоится 12 октября. Посетители увидят работы художника в разных жанрах от пейзажей до портретов. Автор представит более 50 картин, написанных в разных техниках: маслом на холсте, карандашом на бумаге, гуашь-мастика. На открытии выставки Артур Соснин не только расскажет о своем творчестве, но и исполнит несколько песен. Выставка будет работать в течение месяца.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

12 октября, 15.00

0+

«…это Родина моя!» Леонид Савченко

Персональная выставка художника из Хабаровска, члена Творческого Союза художников России Леонида Савченко, откроется в Благовещенске 9 октября. Посетители увидят 40 живописных работ автора, портреты, натюрморты, городские и природные пейзажи и многое другое.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

9 октября, 15.00

0+

«В сердце моем – Армения» работы членов Союза художников Армении

До 21 октября все желающие смогут насладиться работы армянских художников. Выставка проходит в рамках проекта «Дни национальной культуры». Среди авторов картин - Мариетта Мартиросян, Сергей Мальцев, Сергей Хачатрян, Каленц Шагвердян, Сос Арутюнян, Гамлет Аршакян, Лемс Нерсисян и другие. Всего представлено более 30 картин в разных жанрах.

Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

С 5 по 21 октября

6+

ПОСМОТРИМ

Спектакли Амурского областного театра драмы

«Тартюф или Обманщик» 11 октября, 18.30, 16+

«Тетки» 12 октября, 17.00, 12+

«Считаю до пяти» 13 октября, 12.00, 0+

«Любовь и голуби» 13 октября, 17.00, 12+

Спектакли Амурского областного театра кукол

«Три поросенка» 12 октября, 11.00, 0+

«Белоснежка и Краснозорька» 13 октября, 11.00, 0+

ИСТОЧНИК KP.RU