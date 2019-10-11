Благовещенку подозревают в избиении приемного сына

СЕГОДНЯ 03:46 2019-10-11T03:46:14+03:00

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Об избиении восьмилетнего мальчика в полицию сообщила его бабушка. Ребенок воспитывается в приемной семье. Пенсионерка взяла внука на выходные и заметила на его теле синяки.

- Предварительно установлено, что телесные повреждения мальчику причинила его опекун. Проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью ребенка, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

На опекуна мальчика составлен административный материал по статье «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль». Дело передано в суд для принятия решения. Женщине, поднявшей руку на ребенка, грозит штраф до 30 тысяч рублей, административный арест на 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Сейчас мальчик изъят из приемной семьи и помещен в социальную палату детской больницы Благовещенска. Проверка в отношении приемной семьи продолжается. Полицейские устанавливают, не подвергались ли избиениям другие дети.

ИСТОЧНИК KP.RU