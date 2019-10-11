2019-10-11T09:22:12+03:00
Общество

В Благовещенске заработало «социальное такси»

Услугами перевозчика могут воспользоваться инвалиды-колясочники, инвалиды I группы по зрению и дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: szn.amurobl.ruФото: szn.amurobl.ru
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В областном центре начинает работу «социальное такси». Перевозить людей с органичными возможностями будет индивидуальный предприниматель (такси «Копеечка»). Бизнесмен уже приобрел два специализированных автомобиля.

- Добавим, что принять участие в социальном проекте могут юридические лица независимо от форм собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - говорят в пресс-службе правительства Амурской области.

Главное условие для участия – наличие автомобилей, пригодных для перевозки пассажиров с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Воспользоваться услугами «социального такси» смогут инвалиды-колясочники, инвалиды I группы по зрению и дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На поездки каждому будет выделено две тысячи рублей в месяц.

Напомним, в настоящее время услуги по перевозке инвалидам предоставляет Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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