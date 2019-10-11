2019-10-11T09:35:27+03:00
Общество

Власти Благовещенска принимают заявки на размещение елочных базаров

Каждого претендента оценят по пятибалльной системе
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В Благовещенске уже начинается подготовка к новогодним праздникам. Сейчас в администрации города идет прием заявок на размещение точек по продаже елок. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе власти примут 18 октября.

- При определении победителей оцениваются предложения участников по следующим критериям: организация работы нестационарного объекта; размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта за весь период размещения, - говорят в пресс-служба администрации Благовещенска.

Каждого претендента оценят по пятибалльной системе, победители смогут заключить договор на размещение своего елочного базара.

Прием заявок идет с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00 в управлении по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска по адресу: ул. Ленина, 108/2, кабинет 104, телефоны: 99-18-08, 99-18-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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